Один человек пострадал при ночной атаке ВСУ на Чувашию

Один человек пострадал при атаке Вооруженных сил Украины ( ВСУ) на Чувашию. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в мессенджере Max.

Губернатор подчеркнул, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

На месте ЧП работают оперативные службы. Правоохранители принимают все меры для обеспечения безопасности и правопорядка.

Ранее один мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на Белгородскую область. Врачи диагностировали мужчине осколочные ранения ног. Для лечения он будет доставлен в городскую больницу Белгорода.