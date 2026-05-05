Силы ПВО ликвидировали три БПЛА в Ленинградской области

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили три украинских БПЛА в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что боевая работа ПВО продолжается. В регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

Также на фоне сообщений об атаке дронов были введены временные ограничения в аэропорту Пулково. Воздушная гавань не принимает и не выпускает гражданские самолеты.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух украинских дронов, летевших в сторону Москвы в ночь на вторник, 5 мая. Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.