Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбила еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Таким образом, силы ПВО ликвидировали уже 12 БПЛА. Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских беспилотников на столицу началась в ночь на понедельник, 4 мая. Один из сбитых дронов попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. В результате инцидента никто не пострадал.

На этом фоне в столичном аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Спустя время запрет на полеты был снят.