Новый магистральный маршрут запустят от ВДНХ до Алтуфьевского шоссе

Новый магистральный маршрут запустят с 9 мая от ВДНХ до Алтуфьевского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Маршрут м58 заменит старый рейс т73. Теперь электробусы смогут чаще проезжать по выделенным полосам, что позволит улучшить транспортное сообщение на северо-востоке Москвы.

На новом маршруте были организованы удобные пересадки на Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии метро, а также на наземный транспорт, который курсирует по ускоренному коридору.



Ранее сообщалось, что в столице до конца года появится еще около 20 километров выделенных полос для общественного транспорта. Благодаря им риск ДТП на дорогах снижается в среднем на 25%, а автобусы и электробусы следуют по расписанию.

В апреле этого года в городе уже было введено почти 2 километра новых выделенных полос. Сейчас в Москве действует около 515 километров таких участков, благодаря которым пассажиры наземного транспорта меньше зависят от дорожных заторов и экономят время в пути.