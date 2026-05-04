Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 18:50

Мэр Керчи Олег Каторгин подал в отставку

Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

Глава администрации города Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в MAX.

По словам Аксенова, приоритетом властей является повышение эффективности системы управления. Решение Каторгина он связал с работой по "ротации" кадрового состава на муниципальном уровне.

Ранее глава Пензенской области Олег Мельниченко заявил об отставке регионального правительства. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства региона. Указ уже подписан.

Мельниченко указал на необходимость повышения исполнительской дисциплины и качества выполнения поставленных задач. Члены правительства останутся на своих постах до формирования нового кабинета министров.

