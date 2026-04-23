Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 14:31

Глава Пензенской области Мельниченко отправил в отставку правительство региона

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Глава Пензенской области Олег Мельниченко принял решение об отставке регионального правительства. Об этом он сообщил на своей странице в MAX.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства региона. Указ уже подписан.

Мельниченко указал на необходимость повышения исполнительской дисциплины и качества выполнения поставленных задач. Члены правительства останутся на своих постах до формирования нового кабинета министров. За это время власти региона проанализируют работу всех министерств.

Ранее в отставку ушло правительство Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил, что это решение носит технический характер в соответствии с изменениями, которые были внесены в устав области. Кроме того, оно связано с необходимостью усиления некоторых блоков работы.

Читайте также


Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

