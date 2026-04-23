Глава Пензенской области Мельниченко отправил в отставку правительство региона

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Глава Пензенской области Олег Мельниченко принял решение об отставке регионального правительства. Об этом он сообщил на своей странице в MAX.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства региона. Указ уже подписан.

Мельниченко указал на необходимость повышения исполнительской дисциплины и качества выполнения поставленных задач. Члены правительства останутся на своих постах до формирования нового кабинета министров. За это время власти региона проанализируют работу всех министерств.

Ранее в отставку ушло правительство Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил, что это решение носит технический характер в соответствии с изменениями, которые были внесены в устав области. Кроме того, оно связано с необходимостью усиления некоторых блоков работы.

