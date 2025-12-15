Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко

Правительство Самарской области уйдет в отставку 16 декабря. Соответствующий указ подписал губернатор региона Вячеслав Федорищев, сообщает ТАСС.

"Решение об отставке правительства носит технический характер в соответствии с изменениями, которые мы внесли в устав области, а также в связи с необходимостью усиления некоторых блоков работы", – сказал Федорищев на оперативном совещании.

По его словам, все сотрудники продолжат работать в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства. Кандидатуру председателя глава области планирует вынести на рассмотрение губернской думы.

В октябре депутаты Самарской губернской думы приняли предложенные Федорищевым поправки в устав. В результате изменена структура правительства, а Самара наделена статусом столицы региона.

Как отмечал Федорищев, изменения приведут к сокращению состава министерств на 10% и руководящего состава региональных ведомств на 20%. В правительстве предусмотрят должности четырех первых заместителей губернатора. Один из них возглавит правительство, другой – администрацию главы региона, еще двое будут курировать экономику и внутреннюю политику.

Ранее Федорищев во время своей поездки в Кинельский район возмутился состоянием местных Дома культуры и школы. Он также удивился камню с разбитой мемориальной табличкой в честь героев Великой Отечественной войны.

Губернатор хлопнул по плечу тогда еще главу района Юрия Жидкова и в нецензурной форме сказал ему, что он уволен. Позже СМИ писали, что Жидкова доставили в больницу с гипертоническим кризом, еще через несколько недель он ушел в отставку.

Федорищев объяснил свое поведением тем, что экс-глава района пренебрежительно отнесся к памяти героев ВОВ. Тем не менее он извинился за подобную форму увольнения.