Самарский губернатор уволил главу Кинельского района из-за отношения к памяти героев ВОВ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил грубое увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова тем, что тот пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом глава региона написал в мессенджере MAX.

Он объяснил, что во время своей рабочей поездки в район увидел камень с разбитой мемориальной табличкой "На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны", который находился в грязи и на задворках школы. Жидков же посчитал, что это просто камень, поэтому может лежать как мусор, указал Федорищев.

"Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям – это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен", – написал губернатор.

Об инциденте стало известно 14 октября. Во время своей поездки в Кинельский район Федорищев остался недоволен вниманием местных властей к состоянию Дома культуры, школы и других объектов. Особенно сильные эмоции у него вызвал камень с разбитой мемориальной табличкой. Видеозапись с посещения распространилась в Сети.

На кадрах видно, как губернатор хлопнул Жидкова по плечу и в нецензурной форме заявил чиновнику, что он уволен. Позже, по данным СМИ, тот был госпитализирован с гипертоническим кризом.

Сам чиновник признавался, что до этого у него не было конфликтов с главой региона, про закладной камень он ничего не знал, а деньги на ремонт школы и других объектов были заложены только на 2027 год.

