Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:35

Политика

В Госдуме призвали создать государственный алиментный фонд

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия", выступил с инициативой создания в РФ государственного алиментного фонда. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Депутат считает, что эта структура должна взять на себя финансовое обеспечение детей, оставшихся без выплат от одного из родителей, а также функции по розыску неплательщиков и взысканию с них задолженности.

Он подчеркнул, что сейчас задача по поиску скрывающихся отцов или матерей, которые часто оформляются на низкооплачиваемую работу или скрывают реальные доходы, фактически ложится на второго родителя.

Парламентарий предлагает изменить этот порядок: мать (или иной опекун) после развода должна получать "нормальные деньги" от государства напрямую.

Миронов добавил, что государство будет производить выплаты на ребенка из средств фонда, после чего самостоятельно взыскивать потраченные суммы с уклониста, включая дополнительные штрафы.

Ранее стало известно, что россияне направили 300 тысяч запросов в реестр злостных неплательщиков алиментов на портале "Госуслуги" с момента его запуска. При этом учет обращений ведется с 15 января 2026 года, а сам реестр начал работу 13 января.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика