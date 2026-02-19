В Госдуме призвали создать государственный алиментный фонд

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия", выступил с инициативой создания в РФ государственного алиментного фонда. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Депутат считает, что эта структура должна взять на себя финансовое обеспечение детей, оставшихся без выплат от одного из родителей, а также функции по розыску неплательщиков и взысканию с них задолженности.

Он подчеркнул, что сейчас задача по поиску скрывающихся отцов или матерей, которые часто оформляются на низкооплачиваемую работу или скрывают реальные доходы, фактически ложится на второго родителя.

Парламентарий предлагает изменить этот порядок: мать (или иной опекун) после развода должна получать "нормальные деньги" от государства напрямую.

Миронов добавил, что государство будет производить выплаты на ребенка из средств фонда, после чего самостоятельно взыскивать потраченные суммы с уклониста, включая дополнительные штрафы.

Ранее стало известно, что россияне направили 300 тысяч запросов в реестр злостных неплательщиков алиментов на портале "Госуслуги" с момента его запуска. При этом учет обращений ведется с 15 января 2026 года, а сам реестр начал работу 13 января.