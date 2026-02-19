Силы ПВО ликвидировали несколько БПЛА в Киришском районе Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО перехватили и сбили несколько украинских БПЛА в Киришском районе Ленинградской области ночью в четверг, 19 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Разрушений объектов инфраструктуры нет.

Дрозденко подчеркнул, что отражение атаки дронов в регионе продолжается.

Ранее резервуар Великолукской нефтебазы в Псковской области загорелся из-за атаки украинского БПЛА. По информации главы региона Михаила Ведерникова, на месте ЧП работают экстренные службы.