Путин поручил ускорить сроки восстановления памятников культуры

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин поручил сократить сроки восстановления объектов культурного наследия в России. Об этом президент заявил во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

При этом глава государства подчеркнул, что скорость работ не должна идти вразрез с качеством и сохранностью самих памятников. По словам Путина, для достижения этой цели необходимо в первую очередь избавиться от излишних бюрократических процедур, тормозящих процесс.

Президент отметил, что вести эту работу надо в тесном диалоге с бизнесом, который часто выступает инвестором подобных проектов. Он напомнил, что решение такой задачи должно стать частью более широкой работы по формированию национальной модели целевых условий ведения бизнеса, утвержденной в конце 2025 года.

Также во время заседания наблюдательного совета АСИ Путин предложил рганизовать в 2026 году новый конкурс, ориентированный на поддержку отечественных технологических брендов. Главной задачей проекта является помощь небольшим российским технологическим компаниям в продвижении их продукции.