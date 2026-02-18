Форма поиска по сайту

18 февраля, 20:43

Политика

В ГД заявили, что военные перейдут на российский мессенджер в зоне СВО в ближайшее время

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минцифры России рассчитывает, что переход на отечественный мессенджер в зоне СВО на Украине произойдет в ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский на своем канале в МАХ.

По его словам, он получил официальные разъяснения от министерства относительно использования Telegram в зоне СВО. В настоящий момент функционал сохраняется, поскольку военным нужно время для полного перехода на другой мессенджер. Это произойдет в сроки, которые определены Минобороны.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев говорил, что работу Telegram в зоне СВО ограничивать не планируется. Однако власти рассчитывают, что со временем военнослужащие смогут перестроиться и перейти на отечественные сервисы связи.

Замедление работы Telegram началось в России 10 февраля. По данным Роскомнадзора, причиной решения стало игнорирование законодательства. Как позже заявили в Минцифры, администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.

При этом в ГД призывали изучить целесообразность действий Роскомнадзора. Надежда на снятие ограничений с мессенджера сохраняется, указывали в нижней палате парламента. Это произойдет, если Telegram начнет исполнять российские законы.

политикатехнологии

