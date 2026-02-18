Форма поиска по сайту

Новости

18 февраля, 19:50

Общество

Умер ветеран ВОВ из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Умер ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана, Герой России Ибрагим-Паша Садыков. Ему было 102 года, сообщил глава Рутульского района республики Давуд Сулейманов в своем телеграм-канале.

Он выразил соболезнования семье и близким ветерана, а также подчеркнул, что он прожил достойную и героическую жизнь.

"Он навсегда останется в памяти земляков как человек исключительного мужества, чести и беззаветного служения Отечеству", – добавил Сулейманов.

Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. В 1941 году он добровольно отправился на фронт. Принимал участие в битвах за Сталинград и на Курской дуге, а также в обороне Ростова и освобождении Керчи, Киева, Харькова. В боях неоднократно получал ранения.

Послевоенные годы ветеран посвятил работе в геолого-разведочном управлении Махачкалы, где он занимал должность бурильщика первого разряда и трудился в полевых условиях. Его профессиональная деятельность была связана с сельскохозяйственным производством в родном Рутульском районе.

За проявленное мужество и героизм на фронте Садыков был награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", а также медалью Жукова и другими знаками отличиями.

В мае 2024 года Владимир Путин лично вручил ему "Золотую Звезду" Героя России за подвиги в годы Великой Отечественной войны.

