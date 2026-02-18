Фото: телеграм-канал "Полиция Пензенской области"

Мужчина в Пензенской области избил возлюбленную газовым ключом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Сообщение о 54-летней женщине с сотрясением головного мозга и ушибами мягких тканей поступило в ОМВД России по Сердобскому району.

Правоохранители установили, что в день совершения преступления пострадавшая вместе с сожителем 1977-го года рождения распивала спиртные напитки. В какой-то момент в паре из-за бытовых разногласий возник конфликт: мужчина взялся за металлический разводный газовый ключ и нанес женщине несколько ударов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Отмечается, что подозреваемый признался и раскаялся.

Ранее жительница Кузбасса ударила ножом сожителя, который во время ссоры хотел увести у нее быка. Он собрал вещи и пошел в сарай, чтобы отвязать животное и уйти вместе с ним. Однако женщина нанесла удар ножом в поясницу.

После этого она убежала к своей матери, а пострадавший вытащил нож, выбросил его и последовал за ней. Скорую помощь вызвали родственники нападавшей, мужчину госпитализировали.

