Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Пензенской области выстрелил в соседа из-за уборки снега. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина 1986 года рождения обратился в полицию после инцидента на проезжей части, где были найдены крупные глыбы. По словам потерпевшего, они мешали движению транспорта. В связи с этим он остановился, чтобы убрать снежную массу. Однако в этот момент неизвестный выстрелил ему в плечо из окна одного из домов.

Правоохранители установили и задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний житель Кузнецка. В отношении него было заведено уголовное дело о хулиганстве, которое совершено с помощью оружия.

Злоумышленник уже дал показания. Он рассказал, что, находясь дома, увидел, как потерпевший разбрасывал глыбы в сторону его дома. В связи с этим он решил взять пневматическую винтовку и выстрелить в мужчину из окна.

Ранее в подмосковной Балашихе мужчина ударил соседа и распылил перцовый баллончик в сторону его семьи, включая жену потерпевшего и годовалого ребенка. Инцидент произошел на лестничной площадке в многоквартирном доме.

Выяснилось, что драка произошла после внезапно возникшего конфликта между 28-летним мужчиной и его 32-летним соседом. Ребенок из-за случившегося был доставлен в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

