Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 22:38

Происшествия

В Южно-Китайском море экипаж буксира "Алатау" спас гражданина Филиппин

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Экипаж российского спасательного буксира "Алатау", который совершал плановый переход во Владивосток, спас в Южно-Китайском море филиппинца. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Мужчине, который пробыл в воде примерно два дня, была оказана необходимая медпомощь. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Выяснилось, что филиппинец входит в состав экипажа танкера "С. Грейс". Он рассказал, что выпал за борт во время проведения работ на палубе. Планируется, что мужчина будет отправлен во Владивосток, после чего ему помогут вернутся на родину.

Ранее межостровной паром Trisha Kerstin 3 потерпел крушение у островной провинции Басилан. Причиной стали технические неполадки.

На борту судна находились 350 человек, 317 из которых были спасены. В результате ЧП погибли 18 граждан, еще 24 пассажира числятся в списках пропавших без вести.

Паром затонул в провинции Басилан на Филиппинах

Читайте также


происшествия

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика