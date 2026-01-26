В Южно-Китайском море экипаж буксира "Алатау" спас гражданина Филиппин

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Экипаж российского спасательного буксира "Алатау", который совершал плановый переход во Владивосток, спас в Южно-Китайском море филиппинца. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Мужчине, который пробыл в воде примерно два дня, была оказана необходимая медпомощь. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Выяснилось, что филиппинец входит в состав экипажа танкера "С. Грейс". Он рассказал, что выпал за борт во время проведения работ на палубе. Планируется, что мужчина будет отправлен во Владивосток, после чего ему помогут вернутся на родину.

Ранее межостровной паром Trisha Kerstin 3 потерпел крушение у островной провинции Басилан. Причиной стали технические неполадки.

На борту судна находились 350 человек, 317 из которых были спасены. В результате ЧП погибли 18 граждан, еще 24 пассажира числятся в списках пропавших без вести.

