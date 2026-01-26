Посольство РФ в Маниле не получало данных о пострадавших россиянах при крушении парома

Фото: Philippine Coast Guard via AP

Российское посольство в Маниле не получало данных о пострадавших гражданах РФ после крушения парома Trisha Kerstin 3 на юге Филиппин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

Представители дипведомства заверили, что посольство поддерживает связь с местными властями по поводу инцидента.

О крушении парома на юге Филиппин стало известно 26 января. Межостровной паром столкнулся с техническими неполадками у островной провинции Басилан, после чего затонул.

По предварительной информации, в результате происшествия погибли 15 человек. Всего на судне находились 350 пассажиров. В ходе поисково-спасательной операции были спасены 317 человек. В настоящий момент спасательные работы продолжаются.