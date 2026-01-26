Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 08:55

Происшествия

Посольство РФ в Маниле не получало данных о пострадавших россиянах при крушении парома

Фото: Philippine Coast Guard via AP

Российское посольство в Маниле не получало данных о пострадавших гражданах РФ после крушения парома Trisha Kerstin 3 на юге Филиппин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

Представители дипведомства заверили, что посольство поддерживает связь с местными властями по поводу инцидента.

О крушении парома на юге Филиппин стало известно 26 января. Межостровной паром столкнулся с техническими неполадками у островной провинции Басилан, после чего затонул.

По предварительной информации, в результате происшествия погибли 15 человек. Всего на судне находились 350 пассажиров. В ходе поисково-спасательной операции были спасены 317 человек. В настоящий момент спасательные работы продолжаются.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика