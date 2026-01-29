Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 05:21

Политика
Главная / Новости /

Welt: Зеленский может приехать в Москву для переговоров

СМИ оценили вероятность визита Зеленского в Москву

Фото: ТАСС/AP/Danylo Antoniuk

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву на переговоры, так как это приблизит урегулирование конфликта. Об этом заявил находящийся в Киеве журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф.

"Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. Так что в этом плане, несмотря на тяжелые возобновившиеся атаки, он (Зеленский. – Прим. ред.) должен сесть за стол переговоров. У украинцев в конечном итоге больше нет выбора", – приводит РИА Новости слова журналиста.

Вместе с тем Шварцкопф назвал маловероятным скорый визит украинского лидера в Россию, учитывая, что делегации стран пока не решили территориальный вопрос на переговорах в Абу-Даби.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что Зеленский может посетить Москву, если хочет встретиться с Владимиром Путиным. Российский президент неоднократно сообщал о готовности принять своего украинского коллегу.

В таком случае Россия гарантирует Зеленскому 100-процентную безопасность и необходимые условия для работы. Москва не отвергает идею контактов между Путиным и Зеленским, однако такие мероприятия требуют тщательной подготовки, отметил Ушаков.

Следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби может пройти 1 февраля

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика