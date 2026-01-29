Welt: Зеленский может приехать в Москву для переговоров

Фото: ТАСС/AP/Danylo Antoniuk

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву на переговоры, так как это приблизит урегулирование конфликта. Об этом заявил находящийся в Киеве журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф.

"Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. Так что в этом плане, несмотря на тяжелые возобновившиеся атаки, он (Зеленский. – Прим. ред.) должен сесть за стол переговоров. У украинцев в конечном итоге больше нет выбора", – приводит РИА Новости слова журналиста.

Вместе с тем Шварцкопф назвал маловероятным скорый визит украинского лидера в Россию, учитывая, что делегации стран пока не решили территориальный вопрос на переговорах в Абу-Даби.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что Зеленский может посетить Москву, если хочет встретиться с Владимиром Путиным. Российский президент неоднократно сообщал о готовности принять своего украинского коллегу.

В таком случае Россия гарантирует Зеленскому 100-процентную безопасность и необходимые условия для работы. Москва не отвергает идею контактов между Путиным и Зеленским, однако такие мероприятия требуют тщательной подготовки, отметил Ушаков.