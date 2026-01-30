Форма поиска по сайту

30 января, 19:30

Спорт

Сербский теннисист Джокович сыграет с испанцем Алькарасом в финале Australian Open

Фото: AP Photo/Dita Alangkara

Сербский теннисист Новак Джокович сыграет в финале турнира Australian Open с испанцем Карлосом Алькарасом, который является действующей первой ракеткой мира в одиночном разряде.

Джокович (4-й номер посева) обыграл в полуфинале турнира итальянца Янника Синнера (2) со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Для 38-летнего серба этот финал станет 11-м на Australian Open. Он ни разу не проигрывал в титульной встрече данного состязания. Всего в активе Джоковича 38 финальных матчей турниров Большого шлема, а также 24 приза. Теннисист является рекордсменом по обоим показателям в мужском одиночном разряде.

В последний раз серб одерживал победу в финале Australian Open в 2023 году, когда играл с греком Стефаносом Циципасом. На данный момент Джокович находится на 4-й строчке в мировом рейтинге.

Алькарас впервые в карьере вышел в финал турнира. При этом он сыграет с сербом уже в третий раз. Две предыдущие их встречи состоялись в рамках финалов Wimbledon в 2023 и 2024 годах. Они завершались победой испанца.

Турнир проводится в Мельбурне на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд Australian Open – примерно 75 миллионов долларов (5 679 750 000 рублей).

Ранее первая ракетка мира в одиночном разряде Арина Соболенко победила украинку Элину Свитолину в полуфинале турнира в Мельбурне. Встреча теннисисток завершилась со счетом 6:2, 6:3.

В финале белорусская спортсменка сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Соболенко в третий раз вышла в финал.

