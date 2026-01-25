Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 14:45

Спорт

Теннисистка Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Фото: ТАСС/EPA/JOEL CARRETT

Россиянка Мирра Андреева проиграла украинке Элине Свитолиной и не прошла в четвертьфинал Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне, сообщает ТАСС.

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:4. Андреева была посеяна под 8-м номером, а Свитолина – под 12-м.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с американкой Коко Гауфф.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертый круг Australian Open, обыграв венгра Фабиана Марожана. Во время игры он уступил в двух стартовых сетах, однако смог переломить ход поединка и выиграть матч в пяти сетах. Счет составил 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Кроме того, в четвертый круг Australian Open попал первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас. Он победил французского теннисиста Корентена Муте. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:1. Алькарас был посеян под 1-м номером, а Муте – под 32-м. Встреча длилась 2 часа 5 минут.

Олимпийская чемпионка Макарова рассказала, в каком возрасте стоит начинать играть в теннис

Читайте также


спорт

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика