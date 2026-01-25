Теннисистка Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Фото: ТАСС/EPA/JOEL CARRETT

Россиянка Мирра Андреева проиграла украинке Элине Свитолиной и не прошла в четвертьфинал Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне, сообщает ТАСС.

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:4. Андреева была посеяна под 8-м номером, а Свитолина – под 12-м.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с американкой Коко Гауфф.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертый круг Australian Open, обыграв венгра Фабиана Марожана. Во время игры он уступил в двух стартовых сетах, однако смог переломить ход поединка и выиграть матч в пяти сетах. Счет составил 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Кроме того, в четвертый круг Australian Open попал первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас. Он победил французского теннисиста Корентена Муте. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:1. Алькарас был посеян под 1-м номером, а Муте – под 32-м. Встреча длилась 2 часа 5 минут.

