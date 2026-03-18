Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России в ночь на 18 марта. Об этом сообщили в Минобороны.

Около половины всех дронов – 42 БПЛА – ликвидировали в Краснодарском крае.

По пять беспилотников сбили в Брянской области и Крыму, четыре дрона – в Адыгее, три – в Ленинградской области, по два – в Астраханской и Воронежской областях и еще по одному – в Калужской, Смоленской областях и Ставропольском крае.

Помимо этого, 13 воздушных целей удалось перехватить над акваторией Черного моря, еще шесть – над Азовским морем.

В Краснодаре украинские дроны ударили по многоквартирным жилым домам. Всего повреждены три дома, в одном из них в квартире произошел пожар. В результате воздушной атаки погиб один мирный житель.

Атаками на регионы России Киев продолжает тщетное сопротивление вместо перехода к мирному процессу, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Украине следовало бы принять решение, способствующее продвижению мирного процесса.