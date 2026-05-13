Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 12:42

Происшествия

В США учительнице грозит 30 лет тюрьмы за секс с учеником

Фото: depositphotos/belchonock

Во Флориде 37-летняя учительница Хизер Мэшберн-Смит несколько раз вступила в сексуальную связь с 17-летним подростком в школьном кабинете. Теперь ей грозит 30 лет тюрьмы, передает New York Post.

Женщина начала переписываться с учеником в мессенджере после того, как он назвал ее привлекательной. Она жаловалась ему на семейную жизнь и обещала уйти от мужа, когда школьнику исполнится 18 лет.

Через некоторое время после произошедшего подросток заблокировал аккаунт преподавательницы, однако она писала ему в других соцсетях. Позже Мэшберн-Смит подтвердила, что ей было известно о возрасте ученика, но рядом с ним она "чувствовала себя желанной". Женщину отстранили от работы.

Ранее 49-летнюю учительницу специализированной школы во Флориде обвинили в сексуальном насилии над 18-летним бывшим учеником. По словам потерпевшего, родители выгнали его из дома. Тогда преподаватель предложила ему пожить у себя. Вскоре после переезда женщина начала к нему приставать.

В течение двух месяцев учебного года юноша жил с учительницей. За это время женщина совершила в отношении него не менее 5 изнасилований.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика