Учительница изнасиловала школьника в семейной пекарне в США

Фото: depositphotos/belchonock

Учительница английского языка Джули Риццителло приговорена к 10 годам тюрьмы за сексуальные отношения с двумя учениками в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на New York Post.

37-летнюю женщину арестовали в июле 2024 года после того, как появилась информация о ее преступлениях.

Первый случай насилия произошел в 2017 году, когда Риццителло была замужем. Она забеременела от ученика, однако сделала аборт. Инцидент со второй жертвой случился в начале 2024 года.

По данным следствия, женщина манипулировала подростками и использовала разные места, в том числе свой автомобиль и семейную пекарню, для контактов.

Ранее в Бразилии бабушка продавала своих малолетних внучек педофилам. Правоохранители арестовали 55-летнюю Дениз Морено, бывшую сотрудницу школы в Сан-Паулу. Женщину обвинили в создании организованной сети по сексуальной эксплуатации детей и подростков.

В ходе расследования были собраны данные и показания, которые подтверждали, что передача девочек происходила неоднократно и всегда с согласия бабушки.

