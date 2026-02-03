Форма поиска по сайту

Orlando News: американца задержали за непристойные действия с пылесосом на глазах у соседей

Мужчину в США задержали за непристойные действия с пылесосом на глазах у соседей

Фото: depositphotos/dechevm

Мужчину в США задержали за непристойные действия с пылесосом на глазах у соседей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Orlando News.

По данным СМИ, инцидент произошел 22 января в курортном комплексе Windsor Hills Resort в Киссимми, штат Флорида. Очевидцы позвонили в офис шерифа и рассказали, что мужчина оголился перед домом на Грассендейл-стрит и начал совершать непристойные действия.

Кроме того, соседи предоставили видео, на котором неизвестный пытался заняться сексом с пылесосом. Мужчина скрылся до прибытия полиции, однако его все равно задержали 26 января.

Подозреваемого зовут Кевин Дейл Вестерхолд, ему 51 год. При этом за день до происшествия местный житель жаловался, что тот ходит голым по общественному коридору, это подтвердили и записи с камеры видеонаблюдения. В результате мужчину обвинили в публичной демонстрации половых органов.

Ранее в Подмосковье врачи спасли 21-летнего мужчину, у которого половой орган застрял в бутылке. По его словам, он застрял в 1,5-литровой бутылке по неосторожности и не смог снять сосуд самостоятельно. В результате тот сдавливал ткани, а любые попытки удаления без наркоза были невозможными.

