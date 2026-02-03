Форма поиска по сайту

03 февраля, 22:53

Политика

Президент FIFA Инфантино внесен в базу "Миротворца"

Фото: ТАСС/AP/Jacquelyn Martin

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Ему приписывают участие в актах "гуманитарной агрессии" против Украины и в "информационно-пропагандистских провокациях".

2 февраля Инфантино выступил с призывом рассмотреть вопрос снятия запрета на участие России в турнирах, пояснив, что ограничения ничего не дали, а лишь привели к разочарованию и ненависти. Он также предложил закрепить положение о том, чтобы не запрещать национальным командам участвовать в соревнованиях по политическим причинам.

Его мнение поддержал генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Он выразил уверенность, что под лидерством Инфантино мировой футбол найдет правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами.

В свою очередь, Украинская ассоциация футбола попросила FIFA не менять позицию по поводу санкций в отношении России. УАФ назвала ограничения эффективным методом давления и заявила, что реинтеграция российских сборных угрожает безопасности соревнований.

РФС поддержал идею FIFА о снятии запрета на участие российских команд

