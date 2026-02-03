Форма поиска по сайту

03 февраля, 13:06

Спорт

Кремль поддержал слова главы FIFА о необходимости снятия бана с российских команд

Фото: ТАСС/AP/Mandel Ngan

Кремль положительно воспринял слова президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино о необходимости снятия бана на участие российских команд в интернациональных соревнованиях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем. Действительно, об этом давно пора подумать", – высказался он.

По мнению официального представителя Кремля, появление подобных обсуждений уже воспринимается как положительная динамика. Вместе с тем он подчеркнул, что ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол не должны становиться политическими инструментами.

"И наши футболисты, и наша сборная должны получить, должны быть полностью восстановлены в своих правах и возможности принимать участие в международных соревнованиях по линии FIFA. Мы так считаем, считали так с самого начала. И надеемся, что рано или поздно такие обсуждения с FIFA состоятся", – заключил Песков.

Инфантино выступил с призывом рассмотреть вопрос снятия запрета на участие России в турнирах, пояснив, что ограничения ничего не дали, а лишь привели к разочарованию и ненависти. Он также предложил закрепить положение о том, чтобы не запрещать национальным командам участвовать в соревнованиях по политическим причинам.

Его мнение поддержал генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Он выразил уверенность, что под лидерством Инфантино мировой футбол найдет правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами.

Однако Украинская ассоциация футбола попросила FIFA не менять позицию по поводу санкций в отношении России. УАФ назвала ограничения эффективным методом давления и заявила, что реинтеграция российских сборных угрожает безопасности соревнований.

РФС поддержал идею FIFА о снятии запрета на участие российских команд

