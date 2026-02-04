РИА Новости: ликвидированный на Рублевке подозреваемый в похищении был судим за убийство

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подозреваемый в похищении человека в Пензенской области, который был ликвидирован полицейскими на Рублевском шоссе в Москве, оказался ранее судим за двойное убийство и кражу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что в 2015 году он вместе с сообщником застрелил из пистолета двоих человек, чтобы похитить у них золотые украшения и другое имущество. Тела погибших убийцы спрятали в овраге.

Кроме того, за пензенцем числится кража. Как говорится в материалах, в том же году мужчина вынес из дома священника ряд церковных предметов, включая наперсный и протоиерейский кресты, крест с изображением распятия, серебряные крестики и цепочки, панагию (икону Владимирской Божьей Матери), а также золотые украшения.

Однако узнав, что часть наворованных вещей состоит не из драгметаллов, он поспешил подкинуть их обратно. В общей сложности злоумышленника приговорили к 23 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

О перестрелке на Рублевском шоссе стало известно вечером 3 февраля. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, двое подозреваемых в похищении человека в Пензенской области открыли огонь по сотрудникам полиции при задержании.

В ответ правоохранители применили табельное оружие. В ходе перестрелки один из подозреваемых получил смертельные ранения. Второй был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь правоохранителя.