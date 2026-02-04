Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 11:05

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: ликвидированный на Рублевке подозреваемый в похищении был судим за убийство

Ликвидированный в Москве подозреваемый в похищении был судим за двойное убийство – СМИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подозреваемый в похищении человека в Пензенской области, который был ликвидирован полицейскими на Рублевском шоссе в Москве, оказался ранее судим за двойное убийство и кражу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что в 2015 году он вместе с сообщником застрелил из пистолета двоих человек, чтобы похитить у них золотые украшения и другое имущество. Тела погибших убийцы спрятали в овраге.

Кроме того, за пензенцем числится кража. Как говорится в материалах, в том же году мужчина вынес из дома священника ряд церковных предметов, включая наперсный и протоиерейский кресты, крест с изображением распятия, серебряные крестики и цепочки, панагию (икону Владимирской Божьей Матери), а также золотые украшения.

Однако узнав, что часть наворованных вещей состоит не из драгметаллов, он поспешил подкинуть их обратно. В общей сложности злоумышленника приговорили к 23 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

О перестрелке на Рублевском шоссе стало известно вечером 3 февраля. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, двое подозреваемых в похищении человека в Пензенской области открыли огонь по сотрудникам полиции при задержании.

В ответ правоохранители применили табельное оружие. В ходе перестрелки один из подозреваемых получил смертельные ранения. Второй был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь правоохранителя.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика