Неизвестный напал на съемочную группу РЕН ТВ в Сантьяго
Фото: 123RF.com/danielt1994
Неизвестный совершил нападение на съемочную группу НИИ РЕН ТВ в столице Чили Сантьяго. Об этом телеканал сообщил в своем телеграм-канале.
"Отморозок разбил бутылку о голову ведущего Алексея Корзина и порезал руку оператору", – говорится в публикации.
Уточняется, что злоумышленник пытался отобрать телефоны и аппаратуру, но добиться своего не смог, встретив сопротивление.
