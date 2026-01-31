Неизвестный напал на съемочную группу РЕН ТВ в Сантьяго

Фото: 123RF.com/danielt1994

Неизвестный совершил нападение на съемочную группу НИИ РЕН ТВ в столице Чили Сантьяго. Об этом телеканал сообщил в своем телеграм-канале.

"Отморозок разбил бутылку о голову ведущего Алексея Корзина и порезал руку оператору", – говорится в публикации.

Уточняется, что злоумышленник пытался отобрать телефоны и аппаратуру, но добиться своего не смог, встретив сопротивление.

