Мужчины в России начали чаще уменьшать грудь и менять форму ушей

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Мужчины в России стали чаще приходить к пластическим хирургам, чтобы уменьшить грудь и изменить форму ушей, рассказал "Газете.ру" пластический хирург, действительный член РОПРЭХ, член комитета по здравоохранению ОП ЕАЭС Олег Снигирь.

Хирург отметил, что мужчины-пациенты просят максимально естественный результат, который будет незаметен окружающим. Это связано с тем, что они хотят не "переделать себя", а вернуть комфорт в общении, спорте или ношении любимой одежды. По словам эксперта, он часто слышит просьбы убрать то, что мешает "комфортно жить".

Запрос на уменьшение груди стало для хирурга одним из самых неожиданных. Он подчеркнул, что многие объясняют проблему лишним весом, однако в результате все равно приходят в клинику.

"Человек может годами выбирать одежду потемнее, избегать бассейна и спорта без футболки, а потом в какой-то момент решает вопрос раз и навсегда", – объяснил Снигирь.

Помимо этого, многие мужчины хотят исправить форму ушей – дети с оттопыренными ушными раковинами часто становятся объектами насмешки, поэтому, став взрослыми, хотят их изменить.

Еще один тренд – формирование мужественного профиля. Пациенты просят сделать подбородок или среднюю треть лица "более выраженными", чтобы черты выглядели собраннее.

Специалист подчеркнул, что общие тенденции рынка сказываются на мужской эстетике. Растет интерес к тем процедурам и операциям, которые делают заметный, но "негромкий" эффект, а доля мужских обращений в пластической хирургии последние годы продолжает увеличиваться.

Ранее сообщалось, что жительницы России стали чаще обращаться к хирургам, чтобы сделать на щеках ямочки и таким образом придать лицу миловидность, поскольку бьюти-тренд на бэбифейс – мягкие черты лица – становится все более востребованным. Однако пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян указал на то, что в определенных случаях процедура может обернуться тяжелыми последствиями.

Например, операция не подойдет девушкам с малой долей подкожного жира, поскольку результат может выглядеть некрасиво с анатомической точки зрения. Помимо этого, если задеть нервы, может случиться паралич лицевого нерва.

