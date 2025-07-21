Врач Галлямова назвала опасной покупку бьюти-гаджетов у непроверенных продавцов

Спрос на бьюти-гаджеты у россиян серьезно вырос, выяснили аналитики. По их мнению, во многом этот тренд связан со скачком цен на салонные процедуры. Как правильно выбирать такие устройства и могут ли они навредить здоровью, разбиралась Москва 24.

Домашний салон

Продажи бьюти-гаджетов в России по итогам марта – мая 2025 года увеличились на 40% год к году. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование одного из сервисов объявлений. При этом в компании не назвали абсолютных цифр.

По данным аналитиков, наибольшим спросом среди подобных устройств пользуются массажеры для головы – их приобретали на 67% чаще по сравнению с 2024-м годом. Кроме того, спрос на лифтинг-массажеры для лица, используемые для подтяжки кожи, вырос на 46%, на LED-маски, с помощью которых борются с пигментацией, морщинами и акне – 33%. Плюс возросла популярность дарсонвалей (расчесок, стимулирующих рост волос) – на 28%.

Также в два раза увеличились продажи косметических бандажей от отеков, рассказали эксперты одного из популярных маркетплейсов. В то же время, по данным одного из сайтов объявлений, 76% продаж бьюти-техники с марта по май 2025 года пришлось на подержанные товары. Бывшую в употреблении продукцию стали покупать на 48% чаще, тогда как новую – на 29%, отметили специалисты компании.

Рост спроса на подобные гаджеты говорит о большем внимании к уходу за собой, а также росте цен на салонные процедуры, утверждают опрошенные изданием эксперты. По данным "Платформы ОФД", средняя стоимость услуг спа-центров в первом полугодии 2025 года увеличилась до 4,1 тысячи рублей. Это на 14% больше по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. Спрос же на подобные заведения вырос на 7%.

В то же время востребованным остается и обучение на бьюти-специалистов. В тройку лидеров по популярности вошли массажист (12,4%), косметолог-эстетист (9,4%) и бровист (8%), сказано в исследовании международной сети учебных пространств в сфере красоты "Эколь", которое есть у Москвы 24. Среди других популярных направлений – визажист (4,9%) и лэшмейкер (4,7%).

Есть ли "вау-эффект"?

Спрос на бьюти-гаджеты связан с ростом популярности пластических операций. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

"Эти устройства направлены на улучшение кровообращения и снятие отеков, они часто используются после пластических операций. Они абсолютно безопасны: такие гаджеты не обладают мощностью, достаточной для нанесения вреда", – сказала Егорова.

Однако в отличие от салонных процедур подобные устройства не способны дать быстрый заметный эффект, подчеркнула Егорова.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог Профессиональные аппараты намного мощнее, и врачи дозируют мощность, частоту, амплитуду и прочее. И в таком случае ярко выраженный эффект есть уже после первого применения. Тут же нужно пройти курс из пяти-десяти процедур.

При этом выбирать аппарат для домашнего ухода, ориентируясь исключительно по отзывам, не стоит. Здесь необходима консультация специалиста, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

"Все гаджеты, которые применяют в домашних условиях, повторяют свойства физиотерапии в косметологии и дерматологии. Но поскольку мы говорим о косметических профессиональных аппаратах, то они имеют как хороший выраженный эффект, так и противопоказания, о которых знает врач", – подчеркнула эксперт.





Юлия Галлямова врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук У домашних аппаратов небольшая мощность. Это нужно, чтобы пациент мог применять их самостоятельно, так как в таком случае побочные эффекты сведены к минимуму. Но все равно необходимо, чтобы гаджет подбирал врач, исходя из показаний пациента, и назначал курс применения. Выбирать товар по отзывам на маркетплейсах – далеко не лучшая идея.

Галлямова предупредила, что при определенных проблемах (например, высыпаниях на лице) такие аппараты могут только усугубить ситуацию. Даже при наличии подробной инструкции пациенты не могут объективно оценивать состояние своей кожи, и потому перед покупкой необходимо проконсультироваться со специалистом, добавила врач.

Однако эксперт предостерегла от приобретения таких гаджетов через объявления и у "левых" продавцов. Безопасно это делать только на официальных площадках, где есть вся необходимая информация об устройстве.

"Кроме того, в этом случае при недовольстве товаром покупатель сможет предъявить претензию производителю. И самое важное – на сайте есть сертификат соответствия. У аппаратов, которые покупаются через третьих лиц, и уж тем более, если они были в употреблении, этих гарантий нет", – объяснила Галлямова.

Кроме того, на "левых" площадках есть риск приобрести совсем не то, что заявлено в объявлении. В таком случае деньги будут выброшены на ветер. Также можно купить товар, мощность которого превышает допустимую норму для домашнего использования, что несет в себе риски для здоровья, заключила врач.

