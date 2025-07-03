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03 июля, 13:24

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Врач Егорова перечислила опасные причины синяков и отеков под глазами

Эстетическая проблема? Как бороться с синяками и отеками под глазами

Отеки и синяки под глазами часто появляются из-за сбоев в организме, а в некоторых случаях – недостаточного ухода за кожей. Почему возникают подобные эстетические проблемы, и как с ними справиться, разбиралась Москва 24.

Проверить почки

Фото: 123RF/kitzcorner

Отечность под глазами нередко связана с нарушениями в работе организма, рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

"В таком случае важно проверить состояние почек и сердца. При патологиях они могут задерживать жидкость и приводить к отечности. Также она нередко появляется при гломерулонефрите, когда из организма выводится белок, что в итоге и приводит к проблеме", – рассказала врач.

Отеки под глазами возникают и при избытке соленого, острого и копченого в рационе. В таком случае хорошо помогают патчи, если перед применением держать их в холодильнике. Холод сокращает сосуды, поэтому улучшает кровообращение и ток лимфы, за счет чего отечность уходит.
Татьяна Егорова
врач-дерматолог, косметолог, трихолог

Кроме того, стоит ограничить потребление сладкого, так как сахар провоцирует процесс гликирования в сосудах. В результате нарушается их подвижность и эластичность, а также способность к растяжению и сокращению, что и приводит к отечности. Именно поэтому она часто возникает при сахарном диабете.

Эксперт добавила, что отеки появляются также из-за сильной духоты во время сна. Дефицит кислорода ведет к гипоксии, а она – к задержке жидкости в организме.

"При генетической склонности к отекам под глазами хорошо помогают косметологические уколы. Однако проблему важно решать комплексно, учитывая внутреннее состояние организма", – подчеркнула специалист.

Эффект панды

Фото: depositphotos/luckybusiness

Круги тоже могут появиться из-за внутренних проблем, отметила Егорова.

"Причинами нередко выступает анемия, например, при дефиците железа или витамина В12. Также нужно обратить внимание на нехватку фолиевой кислоты", – указала специалист.

Если проблема не связана с внутренними сбоями, синяки могут возникать из-за генетической пигментации. В таком случае использование патчей, мазей или кремов малоэффективно, поэтому стоит прибегнуть к косметологическим процедурам.
Татьяна Егорова
врач-дерматолог, косметолог, трихолог

Врач посоветовала обратить внимание на мезотерапию, когда в нужную область вводят специальные отбеливающие препараты. Однако эффект от них временный, и длится только во время курса инъекций.

"Со временем пигментация все равно появляется, потому что это обусловлено генетикой", – предупредила Егорова.

Также проблема часто связана с недосыпом, который провоцирует нехватку кислорода в сосудах. Это чревато нарушением кровоснабжения.
Татьяна Егорова
врач-дерматолог, косметолог, трихолог

Чтобы снизить выраженность синяков в этом случае, специалист посоветовала использовать холодные патчи с коллагеном или гиалуроновой кислотой. Также подойдут специальные крема для глаз по типу кожи.

"Например, для более возрастной можно использовать средства с небольшим количеством ретинола, который помогает старым клеткам быстрее отслаиваться", – отметила врач.

Егорова добавила, что отбеливающим свойством обладают средства с витамином С в составе. Однако если его концентрация будет высокой, а кожа чувствительной, это может вызвать дерматит. Поэтому перед любыми процедурами или выбором ухода важно проконсультироваться со специалистом, заключила она.

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