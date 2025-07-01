Врач Вищипанова рассказала о негативных последствиях уколов красоты

Инъекционная косметология позволяет отсрочить старение, смоделировать овал лица и восполнить дефициты кожи. Кому она показана и как получить необходимый эффект без вреда для здоровья, разбиралась Москва 24.

Омолодить и вылечить

Инъекции для красоты и молодости лица начали использовать еще в 1950-е: тогда впервые применили мезотерапию, которая помогает восполнить в коже дефицит веществ и витаминов, рассказала врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.

"Таким образом мы можем вводить аминокислоты, пептидные комплексы, гиалуроновую кислоту и другое, чтобы восстановить структуру эпидермиса", – объяснила врач.

По словам Вищипановой, подобные процедуры нужны, так как с возрастом кожа меняется: возникает нехватка коллагена и эластина. А инъекции помогают восстановить структуру, в результате чего происходит своеобразное омоложение.





Надежда Вищипанова врач-косметолог, кандидат медицинских наук Так же можно лечить розацеа, для которой характерны расширенные поры и покраснения на коже. Помимо этого, инъекции справляются с пигментацией, фотостарением и фотодерматозами, возникающими из-за долгого нахождения на солнце или во время посещения солярия.

Таким образом, инъекционная косметология оказывает лечебный эффект, восстанавливая структуру и молодость кожи, подчеркнула Вищипанова.

Когда приступать?

Обычно к инъекционной косметологии прибегают в возрасте около 30 лет, чтобы отсрочить процесс старения. Тем не менее следует опираться на индивидуальные особенности, отметила эксперт.





Надежда Вищипанова врач-косметолог, кандидат медицинских наук Важно помнить, что у всех генетика разная, поэтому некоторым приходится посещать косметолога в 20 лет, а кому-то только в 45. Также часто к специалистам обращаются те, кто часто использует профессиональный макияж.

"Большой слой тонального крема и других средств забивают поры, софиты усиливают потоотделение, а все это агрессивно воздействует на кожу. Она истончается, высушивается, погибают фибробласты, отвечающие за молодость и здоровье эпидермиса", – объяснила врач.

Она добавила, что всегда нужно следить за состоянием кожи и подбирать правильные очищение и уход. В противном случае это может спровоцировать образование пигментных пятен, а эпидермис рискует стать тонким, как пергамент. Также важно помнить, что все косметологические процедуры нужно делать под присмотром врача – только он может назначить необходимые препараты, предварительно изучив особенности здоровья пациента.

Исправить объемы

Помимо введения полезных компонентов для лечения кожи, в косметологии также часто используют филлеры – препараты для контурной пластики, отметила эксперт.

"Кости черепа, в том числе челюсти, с возрастом истончаются, поэтому их соотношение между собой меняется, что отражается на положении мягких тканей и подкожно-жировой клетчатки. Филлеры, в свою очередь, помогают это скорректировать. В результате лицо становится более моложавым, убирается ощущение усталости, измождения", – рассказала врач.





Надежда Вищипанова врач-косметолог, кандидат медицинских наук Также можно изменить не совсем идеальные формы, например недостаточный объем в подбородке, из-за которого создается ощущение безвольности в лице. Кроме того, филлеры возвращают объем губ, так как с возрастом он уходит из-за атрофии мышц вокруг рта.

А если переборщить?

Врач предупредила, что косметологические процедуры не приводят к проблемам со здоровьем, если они делаются с правильными интервалами, а также с использованием качественных препаратов.



(процедура омоложения и оздоровления. – Прим. ред.) может вызвать аллергическую реакцию, так как вещество не успевает биодеградировать (распасться – Прим. ред.) .

Надежда Вищипанова врач-косметолог, кандидат медицинских наук Но иногда пациенты злоупотребляют частотой процедур, корректируя одну и ту же зону. И, например, введение гиалуроновой кислоты во время мезотерапии или биоревитализацииможет вызвать аллергическую реакцию, так как вещество не успевает биодеградировать

Кроме того, сосуды на коже могут выделиться еще сильнее, если неправильно ввести или подобрать препарат. Иногда его избыток усиливает отечность, добавила врач.

Также при неправильном введении филлеров могут появиться нежелательные изменения в мышцах и подкожно-жировой клетчатке. Это чревато тем, что вместо омолаживающего эффекта возникает огрубление черт лица, заключила Вищипанова.