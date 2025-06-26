Врач Егорова предупредила о необходимости специального ухода за кожей летом

Летом важно особенно тщательно ухаживать за кожей – солнечные лучи и тепло не щадят эпидермис. Как правильно позаботиться о себе в городе и на море, разбиралась Москва 24.

Базовые правила

Летом важно как можно чаще умываться, так как в воздухе много пыли. Она оседает на эпидермисе и приводит к высыпаниям, рассказала врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

"В жару поры раскрываются и в них быстро попадает грязь. А если после этого еще оказаться в прохладном помещении с кондиционером, поры сузятся и все загрязнения останутся внутри. Это чревато внутренними воспалениями и закрытыми комедонами", – предупредила врач.

Перед нанесением любых уходовых и косметических средств эксперт посоветовала протереть лицо хлоргексидином, а затем умыться гелем. И только тогда можно наносить солнцезащитный крем.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог В жару стоит наносить SPF 50+ по типу кожи. Это поможет избежать фотостарения, обезвоживания и пигментации, которые появляются из-за ультрафиолетовых лучей.

Егорова добавила, что использовать солнцезащитный крем нужно перед выходом на улицу. Также важно учитывать индивидуальную эритемную дозу – сколько времени, поведенного под ультрафиолетом, способно привести к минимальному покраснению эпидермиса.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог Помимо этого, следует узнать свой фототип. Например, первому и второму нужно наносить солнцезащитный крем каждый час, иначе можно сильно обгореть. Однако определить степень чувствительности эпидермиса может только косметолог.

Также важно пить много воды и не отказываться от уходовых кремов по типу кожи, чтобы из нее не испарялась влага.

"При этом можно перейти на более легкие текстуры, например флюиды. В жару лучше не пользоваться слишком плотными текстурами, так как начинается сильное выделение пота. Если не дать ему выход, появятся высыпания", – посоветовала специалист.

Отдых на море

Поскольку летом важно регулярно очищать кожу, этого правила нужно придерживаться и во время отдыха на море, так как может начаться реакция на соленую воду или планктон, отметила врач.

"Как следствие, появится аллергия. Поэтому после купания кожу тоже лучше очищать", – отметила эксперт.



(метод оздоровления кожи. – Прим. ред.) с антипигментными компонентами.

Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог Обычно пациентам после отпуска приходится делать чистку и проводить биоревитализацию, во время которой эпидермис насыщается влагой. При этом перед отдыхом многие приходят на мезотерапиюс антипигментными компонентами.

Особенно важно помнить, что у всех разная кожа, поэтому только врач может разработать индивидуальный план по уходу за ней, заключила Егорова.