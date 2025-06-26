Врач Егорова предупредила о необходимости специального ухода за кожей летом

Летом важно особенно тщательно ухаживать за кожей – солнечные лучи и тепло не щадят эпидермис. Как правильно позаботиться о себе в городе и на море, разбиралась Москва 24.
Базовые правила
Летом важно как можно чаще умываться, так как в воздухе много пыли. Она оседает на эпидермисе и приводит к высыпаниям, рассказала врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.
"В жару поры раскрываются и в них быстро попадает грязь. А если после этого еще оказаться в прохладном помещении с кондиционером, поры сузятся и все загрязнения останутся внутри. Это чревато внутренними воспалениями и закрытыми комедонами", – предупредила врач.
Перед нанесением любых уходовых и косметических средств эксперт посоветовала протереть лицо хлоргексидином, а затем умыться гелем. И только тогда можно наносить солнцезащитный крем.
Егорова добавила, что использовать солнцезащитный крем нужно перед выходом на улицу. Также важно учитывать индивидуальную эритемную дозу – сколько времени, поведенного под ультрафиолетом, способно привести к минимальному покраснению эпидермиса.
Также важно пить много воды и не отказываться от уходовых кремов по типу кожи, чтобы из нее не испарялась влага.
"При этом можно перейти на более легкие текстуры, например флюиды. В жару лучше не пользоваться слишком плотными текстурами, так как начинается сильное выделение пота. Если не дать ему выход, появятся высыпания", – посоветовала специалист.
Отдых на море
Поскольку летом важно регулярно очищать кожу, этого правила нужно придерживаться и во время отдыха на море, так как может начаться реакция на соленую воду или планктон, отметила врач.
"Как следствие, появится аллергия. Поэтому после купания кожу тоже лучше очищать", – отметила эксперт.
Особенно важно помнить, что у всех разная кожа, поэтому только врач может разработать индивидуальный план по уходу за ней, заключила Егорова.