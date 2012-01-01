Врач Даниленко назвала главные показания к микроигольчатой терапии

Микроигольчатая терапия улучшает синтез коллагена и рельеф кожи. Как она работает и кому противопоказана, рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Василиса Даниленко в программе "Доктор 24".

Активизация процессов

Микроигольчатая терапия проводится с помощью радиочастот и специальной насадки с иглами – по ним проходит энергия, что позволяет прогревать ткани на нужной глубине, рассказала Василиса Даниленко.

(фибриллярный белок. – Прим. ред.) разрушается и синтезируется новый. Пациент отмечает первые результаты через месяц, а уже через три-четыре недели начинается активный процесс выработки нового белка.

Василиса Даниленко врач-дерматолог, косметолог, трихолог Температура при прогреве кожи варьируется от 40 до 60 градусов в зависимости от поставленной задачи. В процессе старый коллагенразрушается и синтезируется новый. Пациент отмечает первые результаты через месяц, а уже через три-четыре недели начинается активный процесс выработки нового белка.

Во время процедуры специалист использует аппликационную анестезию, чтобы пациент ощущал себя комфортно.

Сгладить последствия

Микроигольчатая терапия помогает активно бороться с морщинами, отметила врач.





Василиса Даниленко врач-дерматолог, косметолог, трихолог Мы можем сравнить кожу с матрасом: если пружина сломана, появляется залом. В процессе процедуры мы обновляем коллаген, улучшая состояние эпидермиса.

Методика также помогает при расширенных порах: они сужаются благодаря обновлению рельефа эпидермиса. Однако шрамы и рубцы полностью удалить нельзя – их можно "сгладить" и сделать менее заметными.

Важно отметить, что процедуру не проводят при активных воспалениях. Когда состояние кожи нормализуется, терапия помогает устранить следы, атрофические изменения (истончение эпидермиса) и застойные пятна. При этом количество сеансов зависит от состояния кожного покрова пациента: для омоложения могут понадобиться одна-три процедуры, а для работы с постакне, рубцами и рельефом – до пяти.

Обостренные хронические заболевания, беременность и период лактации являются противопоказаниями к процедуре. Также после сеансов коже необходим специальный уход, который назначает врач, заключила Даниленко.