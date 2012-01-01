Врач Даниленко назвала главные показания к микроигольчатой терапии

Микроигольчатая терапия улучшает синтез коллагена и рельеф кожи. Как она работает и кому противопоказана, рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Василиса Даниленко в программе "Доктор 24".
Активизация процессов
Микроигольчатая терапия проводится с помощью радиочастот и специальной насадки с иглами – по ним проходит энергия, что позволяет прогревать ткани на нужной глубине, рассказала Василиса Даниленко.
Во время процедуры специалист использует аппликационную анестезию, чтобы пациент ощущал себя комфортно.
Сгладить последствия
Микроигольчатая терапия помогает активно бороться с морщинами, отметила врач.
Методика также помогает при расширенных порах: они сужаются благодаря обновлению рельефа эпидермиса. Однако шрамы и рубцы полностью удалить нельзя – их можно "сгладить" и сделать менее заметными.
Важно отметить, что процедуру не проводят при активных воспалениях. Когда состояние кожи нормализуется, терапия помогает устранить следы, атрофические изменения (истончение эпидермиса) и застойные пятна. При этом количество сеансов зависит от состояния кожного покрова пациента: для омоложения могут понадобиться одна-три процедуры, а для работы с постакне, рубцами и рельефом – до пяти.
Обостренные хронические заболевания, беременность и период лактации являются противопоказаниями к процедуре. Также после сеансов коже необходим специальный уход, который назначает врач, заключила Даниленко.