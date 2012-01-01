Врач Чигрова рассказала о пользе ботулотоксина в лечении серьезных заболеваний

Ботокс распространен в медицине, так как эффективность вещества давно доказана. Подробнее о его воздействии на организм рассказала врач-косметолог, дерматолог и кандидат медицинских наук Наталья Чигрова в программе "Доктор 24".

Действие ботокса

Ботулотоксин – это лекарственное средство: его получают из токсина вызывающей ботулизм бактерии. Однако химическую структуру препарата искусственно контролируют. Более того, зарегистрированные ботулотоксины действуют только местно и не попадают в кровь, рассказала Наталья Чигрова.

Вещество относится к группе миорелаксантов – оно расслабляет лицо, так как блокирует передачу мышечно-нервных импульсов.





Наталья Чигрова врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Мимические мышцы лица крепятся одним концом к костям черепа, а другим – к коже. При сокращении они образуют складки. Однако введение ботокса блокирует передачу сигналов, и ткань временно парализуется, что приводит к разглаживанию морщин.

Результат от инъекций ботокса зависит от пожеланий пациента, дозировки, выбранных точек для уколов и опыта врача. При качественном подходе процедура не ухудшает контроль мимики, а лицо не становится похожим на маску, объяснила эксперт.

Также существует мнение, что после окончания действия ботулотоксина качество кожи хуже, чем было до инъекций. Однако к средству нет химического привыкания. Оно является самым изученным в косметологии, и синдром отмены у него не выявлен.





Наталья Чигрова врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Появление морщин после того, как токсин перестает действовать, нередко связано с другими факторами. Например, мог ухудшиться синтез коллагена или человек столкнулся со стрессом, заболел, употреблял недостаточное количество белка.

Неврология и урология

Помимо косметологии, вещество используют в других областях медицины. Например, изначально лекарство вводили при лечении косоглазия и после заметили его эффективность на мимических морщинах.

Также ботулотоксин применяют в неврологии. Средство помогает при состояниях, связанных с гипертонусом мышц, таких как кривошея и деформация стопы у детей с церебральным параличом. Помимо этого, его используют в урологии для лечения недержания мочи и хронических тазовых болей.

В хирургии ботулотоксин вводят после удаления грудной железы у женщин худощавого телосложения. Это предотвращает сжатие импланта мышцей, заключила Чигрова.