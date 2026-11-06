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06 ноября, 09:01

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Адвокат Рощин: летние шины зимой могут стать доказательством вины в ДТП

Адвокат заявил, что летние шины зимой могут стать доказательством вины в ДТП

Фото: 123RF/surachetsh

Водитель, попавший зимой в ДТП на летней резине, может быть признан виновным независимо от действий других участников аварии, сообщил адвокат Дмитрий Рощин в беседе с РИА Новости.

По его словам, если экспертиза установит, что из-за несоответствия шин погодным условиям водитель утратил контроль над автомобилем, суд квалифицирует это как нарушение ПДД.

Например, в одном из судебных дел эксперт установил, что движение со скоростью 30–40 километров в час на летних шинах по заснеженному покрытию не обеспечивало водителю постоянного контроля при торможении. На основании этих выводов была установлена вина одного из участников ДТП.

Использование летних шин на заснеженной или обледенелой дороге увеличивает тормозной путь и снижает управляемость автомобиля, подчеркнул адвокат. Езда на летних шинах запрещена с 1 декабря по 1 марта, но региональные власти могут увеличить срок действия запрета с учетом климатических условий.

Ранее в Госавтоинспекции Москвы говорили, что с наступлением холодов водителям необходимо проверить техническое состояние машин и заменить летние шины на зимние. При низких температурах летняя резина теряет эластичность. Автомобилистам рекомендовали также оценить степень износа протектора и убедиться в исправности тормозной системы.

ЦОДД рекомендовал водителям в Москве использовать зимнюю резину

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