Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 10:08

Транспорт

ГАИ Москвы напомнила о правилах безопасной поездки в дождь и снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождь и мокрый снег будут идти в Москве до вечера четверга, 5 ноября, поэтому на дорогах стоит быть особенно внимательными. О правилах безопасной поездки в такую погоду напомнили в столичной Госавтоинспекции.

Водителям рекомендуют держать дистанцию, не превышать скорость и не отвлекаться на гаджеты. Тем, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю, в ведомстве советуют на время непогоды отказаться от поездок на личном автомобиле в пользу городского транспорта.

Пешеходам напомнили, что переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу. Также стоит позаботиться о том, чтобы быть заметнее: в дождь и мокрый снег тормозной путь автомобиля становится длиннее.

"Будьте внимательны на дорогах!" – говорится в сообщении Госавтоинспекции в MAX.

По прогнозам синоптиков, 5 ноября в Москве ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха будет в пределах от 3 до 5 градусов выше нуля. В связи с непогодой москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личных авто.

При этом минувшая ночь уже стала одной из самых холодных в Москве этой осенью: на метеостанции на ВДНХ столбики термометров опускались до 0 градусов. Самая низкая температура с начала осени пока зафиксирована в ночь на 1 ноября.

ЦОДД рекомендовал водителям в Москве использовать зимнюю резину

Читайте также


транспортпогодагород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика