ГАИ Москвы напомнила о правилах безопасной поездки в дождь и снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождь и мокрый снег будут идти в Москве до вечера четверга, 5 ноября, поэтому на дорогах стоит быть особенно внимательными. О правилах безопасной поездки в такую погоду напомнили в столичной Госавтоинспекции.

Водителям рекомендуют держать дистанцию, не превышать скорость и не отвлекаться на гаджеты. Тем, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю, в ведомстве советуют на время непогоды отказаться от поездок на личном автомобиле в пользу городского транспорта.

Пешеходам напомнили, что переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу. Также стоит позаботиться о том, чтобы быть заметнее: в дождь и мокрый снег тормозной путь автомобиля становится длиннее.

"Будьте внимательны на дорогах!" – говорится в сообщении Госавтоинспекции в MAX.

По прогнозам синоптиков, 5 ноября в Москве ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха будет в пределах от 3 до 5 градусов выше нуля. В связи с непогодой москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личных авто.

При этом минувшая ночь уже стала одной из самых холодных в Москве этой осенью: на метеостанции на ВДНХ столбики термометров опускались до 0 градусов. Самая низкая температура с начала осени пока зафиксирована в ночь на 1 ноября.