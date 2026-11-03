Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи смогут поиграть в снежки уже во второй половине ноября и ближе к концу месяца. Об этом сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает РИА Новости.

Пока устойчивого снежного покрова в ближайшее время не ожидается, поэтому москвичам стоит набраться терпения, добавила Паршина. В первой половине ноября в Москве возможен только кратковременный снег.

В частности, 3–4 ноября местами прогнозируются мокрый снег и гололедица. В ночь на 5 ноября выпадет небольшой снег, однако днем он растает, поскольку потеплеет до плюс 6 градусов.

Ранее синоптики рассказывали, что ноябрь в столице может продолжить череду сухих месяцев. Согласно месячному прогнозу, температура ожидается чуть выше климатической нормы. При этом средняя температура месяца обычно уже отрицательная – минус 0,6 градуса. Норма осадков составит 53 миллиметра.

