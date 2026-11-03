Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 08:05

Общество

Москвичи смогут поиграть в снежки уже во второй половине ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи смогут поиграть в снежки уже во второй половине ноября и ближе к концу месяца. Об этом сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает РИА Новости.

Пока устойчивого снежного покрова в ближайшее время не ожидается, поэтому москвичам стоит набраться терпения, добавила Паршина. В первой половине ноября в Москве возможен только кратковременный снег.

В частности, 3–4 ноября местами прогнозируются мокрый снег и гололедица. В ночь на 5 ноября выпадет небольшой снег, однако днем он растает, поскольку потеплеет до плюс 6 градусов.

Ранее синоптики рассказывали, что ноябрь в столице может продолжить череду сухих месяцев. Согласно месячному прогнозу, температура ожидается чуть выше климатической нормы. При этом средняя температура месяца обычно уже отрицательная – минус 0,6 градуса. Норма осадков составит 53 миллиметра.

Первый снег пойдет в Москве 4 ноября

Читайте также


обществопогодагород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика