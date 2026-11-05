Москвичей призвали отказаться от личных авто из-за дождя и снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия иванко

Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личных авто из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

Уточняется, что днем 5 ноября возможен дождь со снегом. Водителям, которые еще не сменили летнюю резину на зимнюю, стоит пользоваться городским транспортом. Заменить шины рекомендовано в ближайшее время.

"Планируйте поездки заранее, следите за погодой", – добавили в Дептрансе.

В ближайшие дни на погоду в Москве продолжат влиять атлантические циклоны. Именно они принесли в регион осадки.

Синоптики утверждают, что 5-го числа в городе будет облачно. Температура днем окажется в пределах 3–5 градусов выше нуля. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

