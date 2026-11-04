Прокат электросамокатов и велосипедов в Москве приостановлен

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сервисы аренды электросамокатов и электровелосипедов временно прекратили работу в столице. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

"Сервисы включат самокаты, когда в столицу вернется теплая погода", – говорится в сообщении.

Владельцам личных самокатов и велосипедов в департаменте порекомендовали пересесть на городской транспорт.

При этом завершится сезон аренды самокатов и велосипедов в столице, когда в городе будет стабильная минусовая температура. Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, после этого средства индивидуальной мобильности пройдут техническое обслуживание в сервисных центрах.

