04 ноября, 09:37Транспорт
Прокат электросамокатов и велосипедов в Москве приостановлен
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Сервисы аренды электросамокатов и электровелосипедов временно прекратили работу в столице. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Причиной стали неблагоприятные погодные условия.
"Сервисы включат самокаты, когда в столицу вернется теплая погода", – говорится в сообщении.
Владельцам личных самокатов и велосипедов в департаменте порекомендовали пересесть на городской транспорт.
При этом завершится сезон аренды самокатов и велосипедов в столице, когда в городе будет стабильная минусовая температура. Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, после этого средства индивидуальной мобильности пройдут техническое обслуживание в сервисных центрах.
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