Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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04 ноября, 08:11

Транспорт

Сезон проката летнего транспорта завершился на ВДНХ

Фото: vdnh.ru

Прокат велосипедов, веломобилей, катамаранов и лодок на ВДНХ закрылся по окончании сезона. С мая по октябрь его услугами воспользовались более 100 тысяч человек, заявили РИА Новости в пресс-службе выставочного комплекса.

Гости брали напрокат взрослые и детские велосипеды, а также веломобили. Возле Музея гаража особого назначения работала трасса для дрифта на электрических трайках – трехколесном транспорте на электротяге.

В парке "Останкино" предлагали детские электромобили и квадроциклы – от небольших машинок для малышей до двухместных моделей, на которых могли прокатиться взрослый с ребенком. Зимой в парке будут доступны сезонные виды техники – детские снегоходы и квадроциклы.

На воде гостей принимали станции проката на 3-м Каменском пруду у фонтана "Золотой колос" и в парке "Останкино". Там можно было арендовать лодки и катамараны. В сезоне появился новый формат – электрокатамараны и плавучие беседки.

"За летний сезон водный транспорт лодочных станций совершил более 20 тысяч рейсов", – добавили в пресс-службе.

Между тем сезон аренды электросамокатов и велосипедов завершится в Москве, когда в столице установится стабильная минусовая температура, сообщил ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он уточнил, что решение принимается исходя из погоды. Прокат прекратят, когда на дорогах появятся наледь и гололед.

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