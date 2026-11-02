Собянин рассказал о реставрации уникального остекления павильона № 62 на ВДНХ

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты продолжают реставрацию фасадов павильона № 62 "Охрана природы" на ВДНХ. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Здание было возведено в 1954 году, и в настоящее время оно является объектом культурного наследия федерального значения. Главный акцент павильона – его центральная часть, выполненная из блоков особой прочности из закаленного художественного стекла.

Часть элементов со временем была утрачена, поэтому перед специалистами стояла задача восстановить их. Собянин назвал это сложной работой, так как внутренний контур блоков состоит из 10 разновидностей стеклянных деталей, а внешний – из 11. Общее количество внутренних и внешних элементов – почти 25 тысяч, местами они утрачены на 40%.

На данный момент подобные стеклянные блоки и детали не выпускаются в массовом формате, поэтому утраченные элементы воссоздаются в реставрационных мастерских. Специалисты уже восстановили декоративную мозаику из смальты с советской символикой.

В настоящее время реставраторы воссоздают утраченные барельефы, которые располагались на фасадах боковых крыльев павильона. Кроме того, им нужно восстановить утраченные декоративные вазы на парапете центральной части здания, металлические двери главного и заднего фасадов, а также исторические деревянные окна. Помимо этого, фасадам вернут исторический светло-кремовый цвет.

Ранее в Краснопахорском районе Троицкого административного округа стартовала реставрация главного дома усадьбы Михайловское – объекта культурного наследия федерального значения. На первом этапе работ специалисты укрепят фундаменты, устроят отсечную гидроизоляцию и восстановят плоские элементы кровли.

Полностью привести памятник XVIII века в порядок, включая интерьеры, планируют до конца 2029 года. Все работы ведутся на основании согласованного проекта и выданного разрешения под контролем специалистов Мосгорнаследия.

