В Москве началась реставрация главного дома усадьбы Грачевых

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовала реставрация фасадов главного дома городской усадьбы Грачевых на Поварской улице (дом 7). Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Особняк имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Сегодня в нем размещается посольство Норвегии.

Как отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, особняк – настоящая "шкатулка с драгоценностями" XIX века, сохранившая свой первозданный дворцовый блеск.

Фасады здания оформлены в эклектичном стиле с использованием мотивов западноевропейского зодчества, центр уличного фасада выделен высокой купольной кровлей, арочными окнами с колоннами в обрамлениях, аттиком с вензелем и монограммой владельца Митрофана Грачева – "МГ", добавил Емельянов.

Специалисты уже установили леса и приступили к восстановлению лепного декора и штукатурного покрытия. Помимо фасадов, реставраторы приведут в порядок кровлю и воссоздадут утраченные вазоны на парапете. На главном фасаде восстановят оконные заполнения – раздельные переплеты с историческим застеклением.

Работы идут по согласованной проектной документации и выданному разрешению. Контроль возложен на столичный департамент культурного наследия. Курирует реставрацию Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.

Здание построено в XIX веке в стиле эклектики. Его выделяет барочный купол и богатое внутреннее убранство. Главный фасад повторяет изгиб Поварской улицы.

Двухэтажный кирпичный дом с антресолью и подвалом складывался поэтапно. Древнейшая часть – правое крыло первого этажа – уцелела с 1816 года, со времен послепожарной Москвы. В ней расположена сводчатая палата-кладовая. В 1869 году пристроили второе двухэтажное кирпичное жилое здание – сейчас это левая, юго-восточная часть усадьбы.

Современный вид в стиле европейской эклектики особняк получил в 1885–1887 годах, когда его перестроили архитекторы Павел Зыков и Георгий Кайзер для купца Митрофана Грачева. Центр главного фасада акцентировали купольной кровлей и аттиком с монограммой владельца "МГ". Дворовый фасад решили сдержаннее, украсив рустованными лопатками и горизонтальными поясами.

Историческое зонирование в доме сохранилось: нижний этаж занимали служебные комнаты, верхний – анфилада парадных залов с мотивами французского и итальянского классицизма.

Уцелели многие детали убранства: мраморный пол с рисунком в шашку, подлинные гардеробные диванчики, парадная лестница из цельного мрамора. Здесь же стоят итальянские скульптуры, среди них "Амур со львом" 1858 года.

Самый большой зал – главный: его перекрывает ложный зеркальный свод, на потолке – монументальная роспись "Торжество Венеры". Зеркала зрительно расширяют помещение, а у входа в зимний сад стоят мраморные колонны.

В Зеленой и Красной гостиных сохранились полихромная лепнина и живописные плафоны, стены отделаны натуральным зеленым штофом. В кабинете находится античный камин с бронзовыми римскими воинами и паркет с рисунком в шашку.

В столовой, кроме тонкой лепнины, уцелел красный угол – ниша для икон, традиционная для православной семьи. В жилых комнатах до сих пор работают голландские кафельные печи и сохраняются исторические столярные изделия.

Сохранность убранства, мебели и осветительных приборов позволила признать особняк Грачевых памятником музейного уровня. Он показывает быт российской буржуазии конца XIX века.

Фотоматериалы и другая информация о культурном наследии Москвы также доступны в разделе "Культурное наследие" в городском медиабанке "Мосфото".

Ранее Сергей Собянин заявил, что на развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия Москвы в 2027–2029 годах из городского бюджета планируется выделить 782,5 миллиарда рублей.

В частности, из общей суммы 349,7 миллиарда рублей заложено на обновление зданий и материально-технической базы театров, музеев, библиотек, культурных центров и парков культуры и отдыха.