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22 октября, 11:25

Мэр Москвы

Собянин: отреставрировали памятный знак на месте первой шахты Мосметростроя

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве закончили реставрацию знака, установленного в память о первой шахте Мосметростроя. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Объект расположен по адресу Русаковская улица, дом 13а. С этого места 95 лет назад стартовало строительство Московского метрополитена. В декабре 1931 года здесь появился вертикальный ствол – колодец, который проходчики вели до глубины будущего тоннеля.

Шахта на перегоне между станциями "Сокольники" и "Красносельская" выполняла несколько функций. Она открывала рабочим доступ к подземным выработкам, позволяла спускать вниз все необходимое, поднимать грунт на поверхность и вентилировать участок, рассказал градоначальник.

"Мы решили обновить эту шахту, чтобы отдать дань уважения первым метростроителям, которые работали в сложнейших условиях", – отметил Собянин, подчеркнув важность сохранения исторического облика объекта и преемственность поколений.

Памятную доску, установленную в 1971 году, отреставрировали на фасаде. Объект облицевали гранитом и композитными материалами, сохранив архитектурные особенности. На знаке разместили изображения пяти орденов, которыми Мосметрострой наградили за его историю. Они отражают вклад метростроителей в развитие транспортной системы столицы.

Между тем на юге столицы продолжается строительство станции "Остров Мечты" будущей Бирюлевской линии метро. Основные конструкции монолита станции готовы на 47%. К настоящему моменту уложено более 16,3 тысячи кубометров бетона, специалисты начали сооружать вестибюли № 1 и 2.

Московскому метрострою исполнилось 95 лет

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