Монолитные работы на станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро выполнены на 65%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Монолитные работы на строящейся станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро выполнены на 65%, а общестроительная готовность объекта превысила 35%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Здесь активно идет устройство монолита: уложено более 35 тысяч кубометров железобетона. Метростроители приступили к архитектурно-отделочным работам", – передает его слова портал мэра и правительства столицы.

Он отметил, что на оборотных тупиках за станцией земляные работы завершены, сейчас там ведут обратную засыпку и возводят основные конструкции.

В 2026 году на станции планируют начать монтаж инженерных систем, в том числе эскалаторов. Строительство ведется в Даниловском районе на юге Москвы.

Станция будет находиться на пересечении проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских, рядом с платформой "ЗИЛ" Московского центрального кольца (МЦК). Пассажирам предоставят два вестибюля с выходами на обе стороны проспекта Лихачева.

Новый транспортный узел, как добавил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, объединит МЦК, Троицкую и будущую Бирюлевскую линии метро. Он свяжет застраиваемую территорию бывшей промзоны "ЗИЛ" с районами Западное и Восточное Бирюлево. Ликсутов подчеркнул, что строительство станции имеет ключевое значение для транспортного развития Москвы.

По его словам, удобные пересадки и современные поезда позволят пассажирам строить быстрые маршруты и экономить время в ежедневных поездках по городу.

Ранее Сергей Собянин побывал на площадке строительства станции "Луганская" Бирюлевской линии метро. Он рассказал: первый участок новой линии планируют завершить в 2028 году, второй – в 2029 году. Строительство Бирюлевской линии разделено на два этапа. Первый пройдет от "ЗИЛ" до "Печатников", второй – от "Печатников" до "Бирюлева Западного".

