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17 октября, 13:52

Транспорт

Земляные работы завершились на строящейся станции метро "Новорижская"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Будущая станция "Новорижская" на Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена готова на 38%. Здесь уже завершены земляные работы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Она будет расположена между Ильинским шоссе и 23-м километром Новорижского шоссе. Здесь уже завершены земляные работы – всего разработано 244 тысячи кубометров грунта. Продолжаются монолитные работы: залито более половины из запланированного объема свыше 32,3 тысячи кубометров бетона", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, специалисты приступили к архитектурной отделке и прокладке инженерных систем. Между электродепо "Новорижское" и одноименной станцией проводится возведение соединительной линии.

"5 сентября Сергей Собянин открыл первый участок Рублево-Архангельской линии. Поездки в центр для москвичей стали комфортнее и в среднем в три раза быстрее", – напомнил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На новый участок вышли 12 поездов "Москва-2026".

Ранее Собянин осмотрел площадку строительства станции "Луганская" Бирюлевской линии метро и рассказал, что первый участок новой линии планируют завершить в 2028 году, а второй – в 2029 году. Строительство Бирюлевской линии разделили на два этапа. Первый пройдет от "ЗИЛ" до "Печатников", второй – от "Печатников" до "Бирюлева Западного".

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