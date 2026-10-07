Калужско-Рижскую линию метро продлят до Мытищ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Калужско-Рижскую линию московского метро планируется продлить за пределы МКАД – до городского округа Мытищи. Станция с одноименным названием появится там до 2035 года, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в соответствии с планами, объявленными Сергеем Собяниным, до 2035 года за МКАД продлят семь радиальных линий метрополитена. Калужско-Рижская линия протянется на 3,5 километра от станции "Медведково" до Мытищ. Точное расположение новой станции определят на этапе подготовки проекта планировки линии.

Продление линии сделает столицу ближе для жителей городского округа Мытищи, прогнозируемая численность населения которого составляет 540 тысяч человек, а также для жителей прилегающих населенных пунктов Подмосковья. Запуск участка также поможет снизить нагрузку на Ярославское шоссе и Ярославское направление Московской железной дороги.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, продление метрополитена в область сделает передвижение жителей удобнее. Поездки станут быстрее примерно в два раза, появятся десятки новых маршрутов для мультимодальных поездок. Станцией "Мытищи" ежедневно будут пользоваться более 50 тысяч пассажиров, а время в пути до центра столицы для них сократится в среднем на 30 минут.

Ранее Собянин заявил, что в Москве началось строительство станции "Москворечье" Бирюлевской линии метро. Она расположится в районе Москворечье-Сабурово, зажатом между руслом Москвы-реки, железной дорогой и крупными магистралями, из-за этого у местных жителей есть проблемы с транспортной связью.

