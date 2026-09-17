Две станции Люблинско-Дмитровской линии появятся в Московской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Люблинско-Дмитровскую линию московского метро решено вывести за пределы МКАД в Ленинский городской округ Подмосковья. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый участок будет иметь протяженность 6 километров, он протянется от действующей конечной станции "Зябликово" до поселка городского типа Мисайлово. Проект предусматривает две станции – "Развилку" в одноименном поселке и "Володарское шоссе" на территории совхоза имени Ленина. Где именно разместят станции, станет известно при подготовке проекта планировки линейного объекта.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, появление метро должно сократить время поездок до центра столицы для более чем 80 тысяч жителей Развилки и микрорайона Мисайлово. Дорога может стать в 1,5 раза быстрее, а экономия времени составит до 30 минут в день. Кроме того, ожидается снижение нагрузки на южный участок Люблинско-Дмитровской линии до 10%.

Изменения затронут и автомобильный трафик. После реализации проекта поток на прилегающих Каширском и Володарском шоссе, по прогнозу, уменьшится до 15%.

Продление Люблинско-Дмитровской линии входит в более масштабные планы по развитию метро за пределами Москвы. В Ленинском городском округе предусмотрено также строительство второй очереди Бирюлевской линии. Здесь запланированы станции "Клубничные поля" в районе поселка городского типа Измайлово, "Лопатино" и "Дрожжино".

В целом после 2030 года в Московской области рассчитывают создать 12 станций на семи направлениях. Кроме двух указанных линий, в ближайшие населенные пункты Подмосковья должны прийти Таганско-Краснопресненская, Рублево-Архангельская, Арбатско-Покровская и Калужско-Рижская ветки.

Расширение сети, как отметил Ефимов, стало возможным благодаря системной работе по формированию транспортного каркаса столицы. В свою очередь, Ликсутов добавил, что новые линии улучшат доступность территорий Подмосковья, где будут проживать более 690 тысяч человек. Помимо этого, программа предусматривает изменения для Щербинки и других районов Троицкого и Новомосковского округов.

Ранее Сергей Собянин сообщил о планах продлить московское метро после 2030 года в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и два направления Ленинского городского округа. Всего до 2035 года в Москве и Подмосковье рассчитывают открыть около 35 новых станций, 12 из них – непосредственно в Московской области.

По предварительным оценкам, семь линий выйдут за пределы МКАД, благодаря чему метро станет доступнее примерно для 2 миллионов москвичей и 3,7 миллиона жителей области. Ожидается, что новыми участками будут пользоваться около 600 тысяч пассажиров в сутки. Сейчас за МКАД работают две станции московского метро – "Мякинино" и "Котельники".

