Собянин заявил о продлении Таганско-Краснопресненской линии до района Куркино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Таганско-Краснопресненскую линию столичного метрополитена продлят в район Куркино. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе встречи с учителями и учащимися построенной там новой школы.

По его словам, после "Планерной" появятся две новые станции. Одну из них он предложил назвать "Новокуркинское шоссе" или "Химкинская", так как там начинается городской округ Подмосковья.

"Года три-четыре понадобится. Большой и сложный проект", – сказал мэр, отметив, что работа над проектом планировки начнется уже в 2027 году.

Градоначальник подчеркнул, что благодаря реализации проекта улучшится транспортное обслуживание порядка 350 тысяч человек, которые проживают в том числе в Химках и Красногорске. Им будет гораздо легче добираться до Москвы.

Предварительно, протяженность нового участка Таганско-Краснопресненской линии составит 5,1 километра. Окончательное расположение станций определят после создания проектов. Для жителей Куркина, Путилкова и Химок дорога до центра столицы станет в 1,5–2 раза быстрее.

Ранее сообщалось, что станция "Липовая роща" будущей Рублево-Архангельской линии метро построена наполовину. Уже завершились земляные работы и устройство ограждающих конструкций котлована станционного комплекса. В настоящий момент ведется устройство монолитных конструкций объекта.

