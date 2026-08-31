Сети 5G появятся в городах-миллионниках РФ до конца 2028 года

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Сети связи пятого поколения должны заработать в самых популярных местах российских городов-миллионников до конца 2028 года. Об этом сообщили в Минцифры.

Дальнейшее распространение связи 5G в диапазоне 4,63–4,99 гигагерца ожидается в течение последующих трех лет. При этом с 2027 года Минцифры ожидает начало постепенного перехода на базовые станции российского производства. Его планируют завершить до конца 2031 года.

В ведомстве указали, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании утвердила условия запуска 5G в стране. Теперь операторы связи "Билайн", "МегаФон", МТС и Т2 смогут разворачивать сети пятого поколения в уже действующих диапазонах радиочастот, которые используются для стандарта LTE (4G). При этом им разрешено использовать иностранные базовые станции, установленные не позднее 1 сентября этого года.

Для развития сетей операторы "большой четверки" также получили дополнительные полосы радиочастот. Им предоставлено по 90 мегагерц в диапазоне 4630–4990 мегагерц без проведения аукционов.

В министерстве отметили, что благодаря 5G данные будут передаваться гораздо быстрее и с меньшей задержкой. Кроме того, развитие технологии будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования.

Ранее стало известно, что научно-технологическая основа для внедрения нового стандарта связи 6G может появиться в России уже в 2030–2032 годах. Правительство активно работает в этом направлении.

На разработку технологии Минцифры выделило субсидию в размере 750 миллионов рублей. Фундамент для новых сетей разрабатывают "Сколтех" и НИЦ Телеком. Пилотные зоны могут ввести уже в 2028 году.

